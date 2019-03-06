Пермская пара лидирует в соревнованиях по фигурному катанию после короткой программы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-06T13:22:01+03:00

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Пермская пара Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот лидирует в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на Универсиаде в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.

Судьи оценили прокат спортсменов на 58,92 балла. на втором и третьем месте также россияне -Алиса Ефимова/Александр Коровин и Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов. Всего в соревнованиях выступают четыре пары. На последней строчке расположился дуэт из Казахстана.

Свои произвольные программы спортивные пары покажут 7 марта.

Отметим, что золото и серебро в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах на Универсиаде завоевал спортсмен из Горнозаводска Владислав Киселев. Воспитанница пермской школы биатлона Наталья Гербулова, которая сейчас выступает за Красноярский край, победила в индивидуальной гонке.

Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU