Пермская пара лидирует в соревнованиях по фигурному катанию после короткой программы
Пермская пара Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот лидирует в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на Универсиаде в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.
Судьи оценили прокат спортсменов на 58,92 балла. на втором и третьем месте также россияне -Алиса Ефимова/Александр Коровин и Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов. Всего в соревнованиях выступают четыре пары. На последней строчке расположился дуэт из Казахстана.
Свои произвольные программы спортивные пары покажут 7 марта.
Отметим, что золото и серебро в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах на Универсиаде завоевал спортсмен из Горнозаводска Владислав Киселев. Воспитанница пермской школы биатлона Наталья Гербулова, которая сейчас выступает за Красноярский край, победила в индивидуальной гонке.
Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU