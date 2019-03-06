В Перми более 200 собак муниципального приюта с начала года обрели хозяев

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-06T13:03:51+03:00

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В пресс-службе мэрии сообщили, что с начала года обрели новых хозяев 205 собак. Среди них 187 взрослых пса и 18 щенка.

В муниципальном приюте проводят экскурсии для сотрудников пермских предприятий, учеников и дошколят. Все желающие могут погулять с питомцами и помочь приюту в целях улучшения работы.

Также в городской администрации сообщили, что в прошлом году в приюте был проведен ремонт. К девяти существующим вольерам, добавилось еще пять. Кроме того, произведена реконструкция вольера для щенков. Своеобразный «детский сад» был поделен на несколько зон.

Напомним, что каждый желающий может посмотреть фотографии питомцев и выбрать себе друга на сайте «Природа города Перми». А информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94.

ИСТОЧНИК KP.RU