2019-03-06T12:44:58+03:00
Общество

В Прикамье девушка по фотографии опознала подозреваемого и позвонила в полицию

Оперативники задержали 58-летнего мужчину
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Полиция Пермского края выражает благодарность девушке, которая помогла в розыске подозреваемого в совершении убийства в Кизеле.

По городу были расклеены фотографии 58-летнего мужчины, велись масштабные поиски подозреваемого в убийстве. Девушка на улице узнала в прохожем разыскиваемого преступника и позвонила в полицию. Во время разговора по сотовому телефону она передавала стражам порядка маршрут движения подозреваемого. Благодаря этому оперативникам удалось задержать мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что житель Прикамья, который задолжал по алиментам 700 тысяч рублей, отправится в колонию. За все время нерадивый отец подарил дочери сломанный велосипед и телефон, который на следующий день забрал обратно. Мужчину не раз предупреждали о том, что нужно платить алименты и даже привлекали к 80 часам обязательных работ, но нерадивый отец не собирался содержать дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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