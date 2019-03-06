В жилом доме на улице Ленина в Перми загорелся газовый котел

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-06T12:31:52+03:00

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Сегодня, 6 марта, в четырехэтажном жилом доме в Перми, который расположен на улице Ленина, 69, загорелась водогрейная газовая колонка.

- Сообщение мы получили в 13.40 по местному времени и сразу же по этому вызову были направлены специалисты противопожарной службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Четырехэтажный жилой дом на улице Ленина, 69 оборудован водонагревательными газовыми приборами, в одной из квартир произошло возгорание газовой колонки.

Благодаря оперативным действиям пожарных взрыва газа и жертв удалось избежать.

- Площадь возгорания составила около половины квадратных метра, огонь потушен, - сообщили спасатели. – Из жильцов дома никто не пострадал. Эксперты будут выяснять причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU