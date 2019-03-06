В Перми грабители пытались ограбить банкомат, но ушли ни с чем

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-06T12:27:54+03:00

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Сегодня около 4 часов утра неизвестные пытались взорвать банкомат в магазине по ул. Красногвардейской. Но украсть деньги грабители не смогли, сработавшая сигнализация испугала налетчиков. Они ушли ни с чем.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, - пояснили в краевой полиции. - Стражи порядка провели осмотр и установили, что денежные средства похищены не были.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Ведется розыск лиц, причастных к попытке ограбления банкомата.

Ранее мы писали, что в Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности. Протоколы об административном правонарушении будут направлены в суд. Напомним, что в автобусе №77 кондуктор напала на пожилую женщину. Пенсионерка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. В то же время кондуктор заявила, что пожилая женщина испинала ей все ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU