В Перми слишком любопытный оператор сотовой связи отслеживал телефонные переговоры своих знакомых

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-06T11:59:35+03:00

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Устроившись в одну из компаний сотовой связи, 26-летний пермяк решил совмещать полезное с приятным. Исполняя служебные обязанности, он не забывал удовлетворять свое излишнее любопытство. В частности, отслеживал, кто из его знакомых кому и куда звонит.

Сотрудники ФСБ решили, что подобная слежка не является прерогативой оператора. Его уволили с работы, а потом судили.

- Преступление было выявлено работники УФСБ России по Пермскому краю, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - С работы оператор компании сотовой связи был уволен. Против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Следствием и судом установлено, что с ноября 2017 года по январь 2018 года, используя свое служебное положение и специальное программное обеспечение, он неоднократно просматривал сведения о телефонных переговорах своих знакомых.

Дзержинский суд Перми приговорил излишне любопытного оператора-связиста к 320 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU