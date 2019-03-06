В Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности
В Перми 83-летнюю пенсионерку Евдокию Афанасьевну, которую избила и исцарапала кондуктор, также может быть привлечена к административной ответственности.
- В начале февраля в отдел полиции № 2 Индустриального района Перми поступили сообщения о том, что между пассажиркой и кондуктором автобуса произошел конфликт, в ходе которого женщины нанесли друг другу побои, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В настоящее время в отношении обеих участниц конфликта составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Побои». Они будут направлены в суд для принятия решения.
Напомним, что в автобусе №77 кондуктор напала на пожилую женщину. Пенсионерка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. В то же время кондуктор заявила, что пожилая женщина испинала ей все ноги.
После большого резонанса в СМИ пожилую женщину пригласили в мэрию, где руководитель компании ООО «Дизель» Эдуард Мирзмухаметов принес извинения женщине.
- Я всегда отношусь с добром к людям и хочу, чтобы ко мне также относились, - отметила Евдокия Афанасьевна. - Было очень обидно, но я не держу зла на кондуктора. В суд я обращаться не собираюсь. Я рада, что меня пригласили в городскую администрацию, выслушали.
В Перми кондуктор автобуса напала на пожилую женщину.ПЕРМЬ АКТИВНАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU