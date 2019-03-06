2019-03-06T09:41:44+03:00
Происшествия

В Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности

Протоколы об административном правонарушении будут направлены в суд
Константин КЯКИНЕН
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В Перми 83-летнюю пенсионерку Евдокию Афанасьевну, которую избила и исцарапала кондуктор, также может быть привлечена к административной ответственности.

- В начале февраля в отдел полиции № 2 Индустриального района Перми поступили сообщения о том, что между пассажиркой и кондуктором автобуса произошел конфликт, в ходе которого женщины нанесли друг другу побои, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В настоящее время в отношении обеих участниц конфликта составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Побои». Они будут направлены в суд для принятия решения.

Напомним, что в автобусе №77 кондуктор напала на пожилую женщину. Пенсионерка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо. В то же время кондуктор заявила, что пожилая женщина испинала ей все ноги.

После большого резонанса в СМИ пожилую женщину пригласили в мэрию, где руководитель компании ООО «Дизель» Эдуард Мирзмухаметов принес извинения женщине.

- Я всегда отношусь с добром к людям и хочу, чтобы ко мне также относились, - отметила Евдокия Афанасьевна. - Было очень обидно, но я не держу зла на кондуктора. В суд я обращаться не собираюсь. Я рада, что меня пригласили в городскую администрацию, выслушали.

В Перми кондуктор автобуса напала на пожилую женщину.ПЕРМЬ АКТИВНАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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