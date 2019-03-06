2019-03-06T08:55:17+03:00
Общество

Житель Прикамья, который задолжал по алиментам 700 тысяч рублей, отправится в колонию

За все время нерадивый отец подарил дочери сломанный велосипед и телефон, который на следующий день забрал обратно
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Нерадивый отец, который задолжал 13-летней дочери 700 тысяч рублей алиментов, отправится в колонию строгого режима на пять месяцев. 35-летний житель Осы должен был перечислять своей дочери четвертую часть дохода. Однако на протяжении нескольких лет он не только не платил алименты, но и не оказывал материальную помощь ребенку.

Со слов матери, за все это время мужчина лишь дважды сделал дочери «подарки»: сначала сломанный велосипед, а затем сотовый телефон, который уже на следующий день забрал обратно.

Мужчину не раз предупреждали о том, что нужно платить алименты и даже привлекали к 80 часам обязательных работ, но нерадивый отец не собирался содержать дочь.

Учитывая, что у осинца имелась непогашенная судимость за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, ему назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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