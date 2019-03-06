В Перми в порыве ревности мужчина жестоко избил свою гражданскую жену

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-06T07:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми женщину увезли на «скорой» в больницу. Она находится в тяжелом состоянии.

В ходе проверки выяснилось, что женщину избил ее гражданский муж. 51-летний мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. В ходе застолья мужчина приревновал свою супругу и стал ее избивать.

Как сообщили в краевой полиции, по акту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

А в Соликамске в больницу с ножевым ранением попал 45-летний мужчина. Дома он выпивал со своим приятелем. Собутыльник схватил нож и ударил им своего друга в живот.

41-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что 24-летняя пермячка попала в реанимацию с ожогами. Она пролила на себя жидкость для розжига и закурила.

ИСТОЧНИК KP.RU