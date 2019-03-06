2019-03-06T07:17:45+03:00
Общество

Пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта

Сумма исков уже превышает 10 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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На этой неделе в арбитражный суд Перми поступают иски от перевозчиков к городскому департаменту дорог и транспорта. За два дня подано 10 исков на общую сумму более 10 млн рублей.

В суд обратились четыре закамских компании ООО «Закамский автобус-1» требует от администрации 378,9 тыс. рублей, ООО «Закамский автобус-2» обращается в суд с требованием в 1,621 млн рублей и ООО «Закамский автобус-3» подал иск на 215,3 тыс. рублей, а также ООО «Закамское автотранспортное предприятие», с требованием 1,957 млн рублей.

Кроме того, иски поступили от компаний ООО «АААвто», индивидуального предпринимателя Альфрита Адутова, Петра Белозерова, ООО «Вираж» и ООО «Дизель»

Тем временем, в Перми появится четыре новых автобусных маршрута. В Свердловском районе состоялось обсуждение новой транспортной модели. Все проблемные вопросы планируется решить за счет новых маршрутов №13 «Липовая гора – станция «Пермь-1», №43 «Голый мыс – Южный – Комсомольская площадь», №45 «Микрорайон «Крохалева» – улица Мильчакова». Кроме того, будет создан автобусный маршрут №31 «улица Моторостроителей – Липовая гора» для обеспечения связи улиц Куйбышева и Героев Хасана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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