«Ушла из дома, не закрыв дверь». В Прикамье третьи сутки ищут 23-летнюю девушку
В Березниках родные и близкие разыскивают 23-летнюю Светлану Анатольевну Деменеву. Пост о поисках Светланы они разместили в местном паблике «ЧП Березники».
Девушка ушла из дома по ул. Коммунистической в ночь на 3 марта. Близкие думают, что она не хотела долго отсутствовать дома, поскольку даже не закрыла за собой дверь.
Светлана была одета в темно-синюю парку с меховым капюшоном, светлые джинсы и синие кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией, родные просят незамедлительно сообщить в полицию.
Тем временем, в Пермском крае родные и волонтеры ищут 16-летнюю Наталью Абашеву. Девушка ушла из дома по улице Горького в Александровске 27 февраля и до сих пор не вернулась. Особые приметы: многочисленные шрамы на левой руке, на груди и животе от порезов, татуировка в виде сердца на левой руке.
ИСТОЧНИК KP.RU