2019-03-06T06:46:36+03:00
Спорт

Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал «серебро» Всемирной Универсиады

Эта медаль стала уже третьей для прикамских студентов
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Фото – официальный сайт Всемирной универсиады – 2019Фото – официальный сайт Всемирной универсиады – 2019
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Воспитанник спортивной школы Горнозаводска Пермского края Владислав Киселев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на соревнованиях по спортивному лыжному ориентированию. Он уступил только Сергею Горланову из Хабаровска. Третье место занял Миса Туомала из Финляндии.

Напомним, что для Владислава это медаль стала второй на Студенческих играх. Ранее он выиграл золото в мужском спринте.

Еще одну медаль в копилку сборной России принесла уроженка Перми Наталья Гербулова. Она выиграла индивидуальную гонку в соревнованиях по биатлону. Отметим, что сейчас «стреляющая лыжница» представляет Красноярский край.

Всего на счету у сборной России 29 медалей (9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Россияне уверенно возглавляют неофициальный командный зачет. находятся на первой строчке в медальном зачёте.

6 марта на Всемирной Универсиаде состоится спринтерская гонка по биатлону среди девушек. Помимо победительницы Студенческих игр Натальи Гербуловой на старт выйдут еще одна представительница Перми - Валерия Васнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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