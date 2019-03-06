2019-03-06T07:58:43+03:00
Происшествия

«Я тебя породил, я тебя и убью». В Прикамье пенсионер застрелил сына

66-летнему жителю Кунгурского района предъявлено обвинение в убийстве
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Семейная трагедия произошла 25 февраля. 66-летний житель села Филипповка Кунгурского района выпивал вместе со своим 37-летним сыном. Между родственниками вспыхнула ссора. Тогда отец сходил за ружьем и выстрелил в своего сына. От полученных ранений мужчина скончался.

- Сейчас пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в краевом следственном комитете. - По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжатся.

Ранее мы писали, что в доме пермского бизнесмена застрелился охранник. 2 марта в доме пермского бизнесмена в частном доме в Мотовилихинском районе было обнаружено тело 58-летнего охранника. Как стало известно «КП», главная версия - самоубийство. Мужчина застрелился из ружья. Он был сильно болен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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