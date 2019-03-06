2019-03-06T06:22:17+03:00
Общество

«Аэрофлот» из-за плохих погодных условий отменил рейс до Перми

Самолет из Шереметьево должен был вылететь из Москвы в 8 утра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов из Шереметьево 6 марта. Изменения связаны с неблагополучными метеоусловиями в московском аэропорту. Всего отменены 16 рейсов, в том числе до Перми.

Так, самолет рейса СУ1200 должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в 8.05 и приземлиться в 12.15 по местному времени. Обратный вылет был запланирован на 13.05. Оба этих рейса отменены.

Также сегодня отменены рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург, Казань, Оренбург, Астрахань, Ригу, Варшаву, Хельсинки и другие города.

- Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании, - сообщается на сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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