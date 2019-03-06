МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер и гололедица

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-06T06:05:23+03:00

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По данным Пермского гидрометцентра, 6 марта в Прикамье ожидается сильный снег с дождем. Также прогнозируется усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Также из-за резкого потепления на дорогах возникнет гололедица. Температура воздуха ночью достигала -9 градусов, днем заметно потеплеет - до +5 градусов.

Тем временем, пермячка отсудила у ЖСК 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца дома. В результате падения она получила закрытый субкапитальный перелом шейки левого бедра со смещением. Женщина посчитала, что травму она получила из-за бездействия жилищно-строительного кооператива и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск т решил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU