Пермский олигарх вошел в список самых богатых людей мира

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-05T19:49:37+03:00

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Во вторник, 5 марта, Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых людей мира. Главным богачом, по версии Forbes, стал владелец Amazon Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 131 миллиард долларов. На втором месте, кстати, Билл Гейтс.

Среди россиян самым богатым стал основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, занимающий 32-ю строчку рейтинга. Его состояние составляет 24 миллиарда долларов. Семнадцатым среди россиян и 224 среди всех миллиардеров мира стал бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев с 6,8 миллиардами долларов.

Напомним, в 2017 году Дмитрий Рыболовлев за рекордную сумму в 450 миллионов долларов продал картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Картина стала самым дорогим предметом искусства, проданным с аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU