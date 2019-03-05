2019-03-05T17:19:43+03:00
Общество

Эксперты назвали причину обрушения перекрытий в пермской высотке

Строительные работы в доме по Революции, 3/1 могут занять около двух месяцев
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Всех жильцов из дома выселили.Всех жильцов из дома выселили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Эксперты кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ закончили инструментальное обследование конструктивных элементов дома по Революции, 3/1, сообщили в администрации Свердловского района. Напомним, 27 января, в этом доме обрушились перекрытия между кровлей и техническим этажом. После этого все жильцы были эвакуированы.

- Основными причинами, повлекшими обрушение кровельных покрытий, эксперты назвали низкое качество выполненных работ и материалов, применяемых при строительстве застройщиком, отступление от утвержденных проектных решений, - рассказали в администрации. - Технический отчет будет предоставлен к середине марта. После этого будут приниматься решение о дальнейших ремонтно-восстановительных работах на доме и возвращению собственников в квартиры.

По мнению экспертов, строительные работы могут занять порядка двух месяцев.

Сейчас 63 семьи из дома по Революции снимают временное жилье. Все расходы на аренду им компенсируют из городского бюджета: 15 тысяч рублей в месяц за аренду 1-комнатной квартиры, 18 тысяч за 2-комнатную и 22 тысячи за 3-комнатную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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