За три года в Краснокамском городском округе модернизируют коммунальные сети и общественные пространства

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-05T16:35:17+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с главой Краснокамского городского округа Игорем Быкаризом. В ходе совещания обсуждалась программа развития муниципального образования на ближайшие три года.

Глава Пермского края отметил, что Краснокамск важная точка на карте региона и вопросов в территории накопилось много. Благодаря объединению, возможности их решения расширились. «В том году из краевого бюджета выделили средства на решение коммунальных вопросов. Серьёзный акцент делаем на дороги: объём задач в этой отрасли большой, дорожная сеть в сложном состоянии. Есть вопросы по газификации, благоустройству. Задач действительно много, но у территории появились дополнительные возможности, дополнительные средства. Сейчас необходимо грамотно ими воспользоваться в интересах населения», — подчеркнул Максим Решетников.

По словам Игоря Быкариза, в общей сложности на развитие муниципалитета будет направлено 730,5 млн рублей.

«У нас сформировался один центр принятия решений и ответственности, налажен конструктивный диалог с депутатами Земского собрания. Сейчас наша первостепенная задача – привести в порядок коммунальную инфраструктуру. В первую очередь – сети водоснабжения, уже составили программу модернизации на три года. Для её реализации планируем, в частности, заявиться в федеральную программу софинансирования, — пояснил Игорь Быкариз. – При этом подходим к программе обновления сетей комплексно. Например, краснокамцы давно мечтают о своей эспланаде, проект этого общественного пространства готовился ещё 9 лет назад, но до сих пор у нас каждую зиму на месте, где она должна появиться, «лопаются» трубы. Смысла строить там парк не было. Чтобы исполнить мечту жителей, мы решили изменить схему расположения сетей водоснабжения и вынести их с участка будущей эспланады».

Также в планах муниципальных властей обновить и систему водоотведения. Потребность в этом действительно высокая — изношенность канализации в Краснокамском городском округе достигает 80%. В ближайшие три года предполагается реализовать 17 проектов по ремонту канализации: 4 в административном центре и 13 – в сельских территориях.

Губернатор согласился, что важно грамотно расставить приоритеты, сконцентрироваться на первостепенных задачах и выполнить их качественно. Также он отметил, что в краевом бюджете закладываются средства на реконструкцию тепловых сетей. Муниципальным властям следует готовить свои инициативы. В частности, необходимо проработать проект по строительству новой блочной котельной в посёлке Майском. Действующая котельная загружена только на 20%, из-за этого тариф на тепло в поселении выше среднего.

Строительство новой котельной меньшей мощности позволит постепенно прийти к оптимальному тарифу. Энергоэффективные решения позволят муниципальному предприятию направить сэкономленные средства и на модернизацию других объектов теплоснабжения округа.

Также планируется направить рекордную для территории сумму — более 300 млн рублей — на приведение в порядок дорог. Из них 104,5 млн рублей из Дорожного фонда Прикамья, ещё 214,3 млн рублей – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Игорь Быкариз рассказал, что местные власти запланировали уделить внимание и благоустройству общественных территорий: дворов, парков. За три года предполагается привести в порядок 131 двор и 78 гектаров общественных зон. Помимо этого, программа развития городского округа предполагает создание в центре Краснокамска масштабного спортивного парка. На территории площадью около 39 гектаров в течение двух лет организуют спортивный квартал с освещаемой лыжной трассой. Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что необходимо расширить функционал парка, чтобы заниматься на его площадках можно было весь год: зимой — лыжная трасса, летом — лыжероллерные и велосипедные дорожки. Кроме того, глава региона добавил, что в части развития спорта в территории необходимо ускорить открытие на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса филиал краевой Академии игровых видов спорта.

Программа развития территории также включает строительство стадиона в посёлке Майском, ремонт сельских домов культуры, а также ремонт образовательных учреждений. В планах местных властей повысить эффективность работы и учреждений культуры, это позволит синхронизировать их деятельность, сформировать разнообразный план мероприятий. Так, на базе ДК им.Ленина планируется соединить культурные учреждения Краснокамска, а на базе районного дома культуры – учреждения территорий.

В завершение встречи губернатор передал главе округа обращения жителей округа, поступившие через Инстаграм и портал «Управляем вместе». Максим Решетников подчеркнул, что важно акцентировать внимание местных властей на том, о чём просят именно жители.

ИСТОЧНИК KP.RU