Новый томограф «приблизил» высокотехнологичную медицину к жителям Губахи, Гремячинска и Кизела

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-05T16:29:35+03:00

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В Губахе в филиале Городской клинической больницы №4 начал работать современный компьютерный томограф. Раньше жители Кизеловского угольного бассейна (КУБ) для проведения высокотехнологичного обследования были вынуждены ездить в краевую столицу.

Также в планах этого года — приобретение рентген-аппарата с оцифровщиком рентгеновских снимков для жителей Губахи, Кизела и Гремячинска. Повышение доступности медицинской помощи в удалённых территориях — одна из основных задач для краевых властей. В прошлом году губернатор Пермского края Максим Решетников поручил увеличить объём закупаемой медицинской техники в 4,5 раза. Всего в 2018 году за счёт бюджетов всех уровней для медучреждений региона было приобретено почти 900 единиц оборудования, тогда как в 2017 году — всего 200 единиц.

По словам министра здравоохранения Пермского края, поставки нового оборудования в медучреждения края продолжатся и в этом году. «Мы сохраним и будем наращивать темпы приобретения оборудования и в 2019 году, — заявила Оксана Мелехова. — В частности, дополнительно будет приобретено оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение» для кардиологических и онкологических служб, а также оборудование для детских поликлиник».

За неделю работы аппарата в филиале ГКБ №4 обследование успели пройти почти 100 человек. По словам жительницы Губахи Тамары Филатовой, раньше поездка в Пермь для прохождения томографии заняла бы у неё целый день, а сейчас процедура проходит в Губахе и никуда ехать не нужно. Всего, по информации Министерства здравоохранения Прикамья, ожидается, что обследование на новом томографе будут проходить до 6 тысяч человек ежегодно.

Важно отметить, что в целом доступность медицины значительно повысилась на территории Кизеловского угольного бассейна. Так, ещё в 2017 году время ожидания записи к участковому врачу составляло 5 дней, в 2018 году попасть к врачу можно за 1-2 дня. На работу приняты врачи узких специальностей: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург, эндокринолог и другие. Количество проведённых диагностических исследований (УЗИ, эндоскопия, КТ, МРТ) выросло за год на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU