«Пролила жидкость для розжига и закурила». 24-летняя пермячка попала в реанимацию

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-05T15:57:29+03:00

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В Перми утром 4 марта в реанимацию больницы №21 привезли 24-летнюю женщину с ожогами. Во время проверки было установлено, что пермячка у себя дома по ул. Технической пролила на себя жидкость для розжига, а затем закурила. Произошла вспышка паров, одежда загорелась.

К счастью, в квартире находились ее друзья. Они сбили пламя и вызвали «скорую помощь». Женщина получила ожог лица, шеи, рук на площади тела 15%, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Утром 4 февраля в деревне Гожан Куединского района родственник пришел проведать свою 91-летнюю бабушку. Но нашел ее уже без признаков жизни.

- На полу кухни тлели доски, на электрическом шнуре висела плитка, которая была включена в розетку, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Молодой человек залил доски водой и вызвал врачей скорой медицинской помощи. Проверка по факту продолжается. Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU