В доме пермского бизнесмена застрелился охранник

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-05T14:05:53+03:00

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2 марта в доме пермского бизнесмена в частном доме в Мотовилихинском районе было обнаружено тело 58-летнего охранника.

- Тело мужчины было обнаружено в подсобном помещении, где он и проживал, - сообщил руководитель следственного отдела Мотовилихинского района Перми Евгений Казаков. - Сейчас ведется доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.

Как стало известно «КП», главная версия - самоубийство. Мужчина застрелился из ружья. Он был сильно болен.

Ранее мы писали, что в День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина. Обвиняемый в убийстве арестован. «Пока я спал, кто-то пришел и убил моего друга», - примерно так объяснял полицейским 56-летний рецидивист, почему хозяин квартиры, где он ночевал, оказался мертвым. Но, похоже, дело обстояло совсем иначе. Выпито было немало, поэтому разгорелась ссора. И гость дважды ударил сидящего за столом хозяина квартиры ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU