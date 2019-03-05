В доме пермского бизнесмена застрелился охранник
2 марта в доме пермского бизнесмена в частном доме в Мотовилихинском районе было обнаружено тело 58-летнего охранника.
- Тело мужчины было обнаружено в подсобном помещении, где он и проживал, - сообщил руководитель следственного отдела Мотовилихинского района Перми Евгений Казаков. - Сейчас ведется доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
Как стало известно «КП», главная версия - самоубийство. Мужчина застрелился из ружья. Он был сильно болен.
Ранее мы писали, что в День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина. Обвиняемый в убийстве арестован. «Пока я спал, кто-то пришел и убил моего друга», - примерно так объяснял полицейским 56-летний рецидивист, почему хозяин квартиры, где он ночевал, оказался мертвым. Но, похоже, дело обстояло совсем иначе. Выпито было немало, поэтому разгорелась ссора. И гость дважды ударил сидящего за столом хозяина квартиры ножом в грудь.
ИСТОЧНИК KP.RU