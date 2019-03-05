В Перми появится три новых автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-05T13:06:37+03:00

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В ходе встречи между сотрудниками администрации города, депутатами и жителями Свердловского района стороны пришли к выводу, что наибольшие проблемы связаны с тем, что сегодня между микрорайонами отсутствует прямое автобусное сообщение.

Все проблемные вопросы планируется решить за счет новых маршрутов №13 «Липовая гора – станция «Пермь-1», №43 «Голый мыс – Южный – Комсомольская площадь», №45 «Микрорайон «Крохалева» – улица Мильчакова». Кроме того, будет создан автобусный маршрут №31 «улица Моторостроителей – Липовая гора» для обеспечения связи улиц Куйбышева и Героев Хасана

Также планируется изменение конечных пунктов автобусов №14 «Микрорайон Юбилейный – Драмтеатр», №34 «Новые Ляды – улица 1905 года», №56 «Станция «Пермь-2» – Липовая гора», №59 «Микрорайон Юбилейный – театр Ироничная компания», №74 «Микрорайон Владимирский – станция «Пермь-2» и №75 «Микрорайон Соболи – Комсомольская площадь».

Маршрут №62 «Ипподром – микрорайон Крохалева» будет перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов. Стоит отметить, аукцион по маршруту уже объявлен, контракты будут заключены до 31 января 2020 года.

Планируется, что маршрут №42 будет ходить по маршруту «улица Совхозная – микрорайон Красные казармы». Маршрут №61 «Новые Ляды – Комсомольская площадь» – по улице Уинская, но при этом интервал движения у него сократится на 20 минут.

Жителей города уверили, что ожидание автобусов в микрорайонах Крохалева, Владимирский и Юбилейный с 5-8 минут уменьшится до двух минут за счет бесплатной пересадки.

ИСТОЧНИК KP.RU