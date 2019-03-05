В Перми ищут водителя, который сбил 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-05T10:43:22+03:00

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Пермские госавтоинспекторы разыскивают водителя, который сбил во дворе дома 17-летнего юношу.

Авария произошла 4 февраля около 7.05 в Индустриальном районе Перми. Во дворе дома №11 водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 17-летнего юношу. Пешеход получил травмы, а водитель не только не оказал помощь подростку, но и скрылся с места ДТП.

- По факту ДТП возбуждено административное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщил в городском ГИБДД. - Всем, кому что-либо известно об этом ДТП, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам в 246-79-00, 261-99-99 или 102. Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию. Пассажир трактора, которым он управлял, погиб при опрокидывании. Суд признал тракториста виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев в колонии-поселении, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU