«Выложу видео встречи в сети». В Прикамье мигрант шантажировал женщину

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-05T09:23:32+03:00

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В Прикамье 32-летний мигрант из Таджикистана в ноябре прошлого года познакомился с женщиной. Женщина приехала к нему на встречу в Пермь. Мужчина тайно снял на видео их свидание. А затем начал шантажировать свою новую знакомую. Он потребовал у нее 300 тысяч рублей, в противном случае он выложит в социальные сети видео их встречи.

Женщина не испугалась и обратилась в полицию. Шантажиста задержали. Ему предъявили обвинение в вымогательстве в крупном размере. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и осторожному общению с незнакомцами.

- Не доверяйте первому встречному, особенно если познакомились с человеком через социальные сети, потому что в реальной жизни он может оказаться обычным мошенником или вымогателем, - отметили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Если вы оказались в неприятной ситуации, то немедленно обратитесь в полицию, иначе преступник может продолжить вас шантажировать.

ИСТОЧНИК KP.RU