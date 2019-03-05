В Перми в прошлом году родились Максим-Цезарь, Маърифатхон и Милана Брайан

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-05T08:06:53+03:00

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Самыми популярными именами у мальчиков в 2018 году стали Артём, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван, Егор, Кирилл, Максим, Тимофей, Матвей. Девочек чаще всего называли Мариями, Аннами, Викториями, Софиями, Дарьями, Алисами, Евами, Анастасиями, Полинами и Екатеринами.

Также встречались редкие, забытые имена. Так, в Прикамье родились девочки Агафья, Августа, Анисья, Гликерия, Ефросиния. Мальчиков называли Амуром, Дарием, Дионисием, Елизаром, Еремеем, Илларионом, Лавром, Лукьяном и Ларионом.

Но некоторые родители выдумали своим детям совсем уж экзотичные имена. Так в 2018 году на свет появились Максим – Цезарь, Николо Никита, Платон – Любомир, Анна Афина, Маърифатхон, Милана Брайан.

В 303 семьях жителей региона родились двойни, а в трех семьях родились тройняшки. Всего было рождено 29804 ребенка, сообщили в краевом ЗАГСе.

ИСТОЧНИК KP.RU