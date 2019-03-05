В Перми заблокируют сайты продаж поддельных дипломов и аттестатов

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-05T07:17:01+03:00

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Прокуратура Мотовилихинского района в ходе мониторинга интернета нашла информацию о продаже школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании.

- Приобретенные документы об образовании могут использоваться при поступлении на работу, в том числе и на государственную или муниципальную службу без прохождения обучения в образовательных учреждениях, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуре. - Это противоречит требованиям закона и основополагающим принципам противодействия коррупции.

Прокурор направил материалы проверки в суд. Ленинским райсудом оно было удовлетворено. После вступления его в законную силу противоправная информация будет заблокирована. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра. Продукция из европейских стран запрещена к ввозу. Сыр был привезен из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU