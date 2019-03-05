2019-03-05T07:17:01+03:00
Общество

В Перми заблокируют сайты продаж поддельных дипломов и аттестатов

Запрещенные информационные ресурсы выявила прокуратура
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Мотовилихинского района в ходе мониторинга интернета нашла информацию о продаже школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании.

- Приобретенные документы об образовании могут использоваться при поступлении на работу, в том числе и на государственную или муниципальную службу без прохождения обучения в образовательных учреждениях, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуре. - Это противоречит требованиям закона и основополагающим принципам противодействия коррупции.

Прокурор направил материалы проверки в суд. Ленинским райсудом оно было удовлетворено. После вступления его в законную силу противоправная информация будет заблокирована. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра. Продукция из европейских стран запрещена к ввозу. Сыр был привезен из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье завели уголовное дело на чиновника, который позировал с убитым медведем
В Прикамье восемь пьяных дебоширов сняли с поездов
Пермячка отсудила у ЖСК 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца дома
«Рано собирать чемоданы». Вопрос о возвращении электрички до Екатеринбурга находится в стадии обсуждения
«Провалился под лед и утонул». В Прикамье погиб 73-летний пенсионер
МЧС: ночью температура в Прикамье упадет до -31 градуса
«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега
Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось
В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию
Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады
«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»
Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте