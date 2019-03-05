2019-03-05T06:44:52+03:00
Общество

В Прикамье завели уголовное дело на чиновника, который позировал с убитым медведем

Глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин подозревается в браконьерстве
Константин КЯКИНЕН
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фото предоставлено ИА "Местное время"фото предоставлено ИА "Местное время"
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Скандал разгорелся в январе, когда в интернет попали фото, где 55-летний Василий Утробин позирует на фоне убитых медведей. Причем на снимках виден вход в берлогу. Многие предположили, что охотники застрелили спящее животное, что запрещено законом.

- Когда в соцсетях всплыли эти фотографии, уже на утро ко мне домой пришли следователи, - рассказывал «КП» Василий Климентьевич. – Скрывать мне было нечего, шкуры медведей по стенам я не развешиваю. Тот эпизод был еще в ноябре 2017 года, мы с другими охотниками ходили на лося. Собаки убежали и подняли медведя, его пришлось застрелить.

Утробин объяснял, что лицензия на охоту у него была, и охотился он в законные сроки – отстрел медведей разрешен до 31 ноября:

Тем не менее, Следственный комитет по Гайнскому району возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты. Главе Юксеевского сельского поселения грозит до двух лет лишения свободы, сообщает "Парма-новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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