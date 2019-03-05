2019-03-05T06:31:15+03:00
Происшествия

В Прикамье восемь пьяных дебоширов сняли с поездов

Они распивали спиртные напитки, ругались матом и мешали другим пассажирам
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: пермская пригородная компанияфото: пермская пригородная компания
Изменить размер текста:

Сотрудники Пермского линейного отдела полиции за прошедшие выходные зарегистрировали 8 нарушений общественного порядка в поездах дальнего следования и на железнодорожной станции города.

1 марта в служебную комнату полицию были доставлены четверо пассажиров, которым было отказано в дальнейшем проезде. Все они ехали в поездах дальнего следования, употребляли в поезде алкогольные напитки и мешали проезду других пассажиров. Например, 37-летнего пермяка и 36-летнего жителя Нижегородской области сняли с поезда № 145 «Челябинск – Санкт-Петербург». 33-летний житель Нижнего Тагила ехал в поезде «Новый УренгойМосква», а еще -в поезде «ПермьАдлер».

2 марта в дежурную часть станции Пермь-Сортировочная от билетного кассира поступило сообщение, что к ней стучатся двое мужчин. Полицейские установили, что одному из них 37 лет, второму – 39. Находясь у билетных касс, они распивали спиртные напитки и чуть не разбили стекло.

Еще один нарушитель был доставлен в комнату полиции на станции Пермь-2 с поезда № 353 «Пермь – Адлер». 27-летний житель Курской области сел в поезд на станции Пикалево. Сначала он распивал спиртные напитки в вагоне-ресторане, затем продолжил пить в купе.

Вечером 3 марта с поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург», прибывшего на станцию Пермь-2, транспортным полицейским был передан житель 33-летний житель Челябинска. Он следовал из Челябинска в Москву. В дороге употреблял спиртные напитки, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес тех пассажиров, которые делали ему замечания.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми заблокируют сайты продаж поддельных дипломов и аттестатов
В Прикамье завели уголовное дело на чиновника, который позировал с убитым медведем
Пермячка отсудила у ЖСК 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца дома
«Рано собирать чемоданы». Вопрос о возвращении электрички до Екатеринбурга находится в стадии обсуждения
«Провалился под лед и утонул». В Прикамье погиб 73-летний пенсионер
МЧС: ночью температура в Прикамье упадет до -31 градуса
«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега
Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось
В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию
Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады
«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»
Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте