В Прикамье восемь пьяных дебоширов сняли с поездов

СЕГОДНЯ 06:31 2019-03-05T06:31:15+03:00

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Сотрудники Пермского линейного отдела полиции за прошедшие выходные зарегистрировали 8 нарушений общественного порядка в поездах дальнего следования и на железнодорожной станции города.

1 марта в служебную комнату полицию были доставлены четверо пассажиров, которым было отказано в дальнейшем проезде. Все они ехали в поездах дальнего следования, употребляли в поезде алкогольные напитки и мешали проезду других пассажиров. Например, 37-летнего пермяка и 36-летнего жителя Нижегородской области сняли с поезда № 145 «Челябинск – Санкт-Петербург». 33-летний житель Нижнего Тагила ехал в поезде «Новый Уренгой – Москва», а еще -в поезде «Пермь – Адлер».

2 марта в дежурную часть станции Пермь-Сортировочная от билетного кассира поступило сообщение, что к ней стучатся двое мужчин. Полицейские установили, что одному из них 37 лет, второму – 39. Находясь у билетных касс, они распивали спиртные напитки и чуть не разбили стекло.

Еще один нарушитель был доставлен в комнату полиции на станции Пермь-2 с поезда № 353 «Пермь – Адлер». 27-летний житель Курской области сел в поезд на станции Пикалево. Сначала он распивал спиртные напитки в вагоне-ресторане, затем продолжил пить в купе.

Вечером 3 марта с поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург», прибывшего на станцию Пермь-2, транспортным полицейским был передан житель 33-летний житель Челябинска. Он следовал из Челябинска в Москву. В дороге употреблял спиртные напитки, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес тех пассажиров, которые делали ему замечания.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU