2019-03-05T06:20:14+03:00
Происшествия

Пермячка отсудила у ЖСК 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца дома

До происшествия жители дома жаловались председателю кооператива на наледь, но он ничего не предпринял
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пермячка поскользнулась на крыльце подъезда и упала. В результате падения она получила закрытый субкапитальный перелом шейки левого бедра со смещением. Женщина посчитала, что травму она получила из-за бездействия жилищно-строительного кооператива и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд изучил документы, видеозапись и показания свидетелей. Жильцы дома жаловались председателю кооператива на наледь, но ничего не менялось. При этом, по закону ответственность за ненадлежащую уборку снега и наледи лежит на ЖСК, сообщили в пресс-службе краевого суда.

На судебном заседании пермячка пожаловалась на сильную боль, которую продолжает испытывать. Она длительное время находилась на больничном и вынуждена была передвигаться на костылях. Учитывая эти обстоятельства, Ленинский районный суд Перми решил взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Пермский краевой суд с данным решением согласился и оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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