«Рано собирать чемоданы». Вопрос о возвращении электрички до Екатеринбурга находится в стадии обсуждения

СЕГОДНЯ 06:04 2019-03-05T06:04:32+03:00

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Краевой министр транспорта Николай Уханов выступил перед депутатами Законодательного Собрания. В своем докладе он коснулся перспектив развития железнодорожного транспорта. Так, по его словам, краевые власти намерены сохранить тариф на пассажирские перевозки в городской черте в размере 20 рублей. Также предусматривается возможность оформления проездных документов посредством мобильного приложения «Пригород» за полную и льготную стоимость.

Николай Уханов рассказал также о предполагаемом запуске электрички «Пермь – Екатеринбург». По предварительным расчетам время в пути «Ласточки» до Екатеринбурга составит около 5 часов, а несколько вагонов будут оборудованы по бизнес-стандарту. По мнению Николая Уханова, это составит конкуренцию межрегиональным автобусным маршрутам, сообщили в пресс-службе краевого Законодательного Собрания.

Тем временем в пермской пригородной компании сообщили, что вопрос о запуске маршрута находится только в стадии обсуждения. «Рано собирать чемоданы до Екатеринбурга», - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU