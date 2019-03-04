«Провалился под лед и утонул». В Прикамье погиб 73-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 22:23 2019-03-04T22:23:02+03:00

Помните о правилах безопасности на льду Фото: Юлия Лоза

Это произошло в прошедшую субботу

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2 марта в селе Кольцово Пермского края погиб 73-летний мужчина. Его тело обнаружили на глубине трех метров в реке Кольцовка.

- Предположительно, он провалился под лед и утонул, - сообщили в пресс-службе Пермской краевой службы спасения. Мы напоминаем, что нахождение на поверхности льда крайне опасно. Выезд на лед транспортных средств категорически запрещен. Любителям подледной рыбалки необходимо всегда помнить о личной безопасности и соблюдениях правил поведения на льду.

В пресс-службе категорически не советуют выходить на лед в темное время суток и проверять прочность льда ударом ноги. Велика вероятность, что человек провалится под лед.

Профилактика поведения на льду:

- если нужно перейти реку, пользуйтесь ледовыми переправами;

- не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;

- не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;

- обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.

ИСТОЧНИК KP.RU