«Провалился под лед и утонул». В Прикамье погиб 73-летний пенсионер
2 марта в селе Кольцово Пермского края погиб 73-летний мужчина. Его тело обнаружили на глубине трех метров в реке Кольцовка.
- Предположительно, он провалился под лед и утонул, - сообщили в пресс-службе Пермской краевой службы спасения. Мы напоминаем, что нахождение на поверхности льда крайне опасно. Выезд на лед транспортных средств категорически запрещен. Любителям подледной рыбалки необходимо всегда помнить о личной безопасности и соблюдениях правил поведения на льду.
В пресс-службе категорически не советуют выходить на лед в темное время суток и проверять прочность льда ударом ноги. Велика вероятность, что человек провалится под лед.
Профилактика поведения на льду:
- если нужно перейти реку, пользуйтесь ледовыми переправами;
- не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
- не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;
- обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.
ИСТОЧНИК KP.RU