2019-03-04T19:05:59+03:00
Общество

МЧС: ночью температура в Прикамье упадет до -31 градуса

На дорогах возможен гололед
Елена КОНОВА
Поделиться:
Одевайтесь теплееОдевайтесь теплееФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 4 на 5 марта в Пермском крае ожидается похолодание до -31 градуса.

- Ограничьте длительное пребывание на улице пожилых и детей, - советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Постарайтесь отложить дальние поездки – на дорогах местами возможен гололед.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе погода будет резко меняться - от сильных похолоданий до снегопадов. В среднем температура ожидается выше нормы на несколько градусов. Да, ночь на 5 марта будет холодной, зато днем повысится до -6 градусов. А в среду, 6 марта, через Пермский край пройдет теплый фронт. В связи с этим в городе ожидается резкое повышение температуры до +3 градусов, сильный ветер и снег, переходящий в дождь. Потом вновь будет небольшое похолодание, а уже в выходные - очередная оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега
Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось
В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию
Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады
«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»
Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте