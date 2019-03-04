МЧС: ночью температура в Прикамье упадет до -31 градуса

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-04T19:05:59+03:00

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В ночь с 4 на 5 марта в Пермском крае ожидается похолодание до -31 градуса.

- Ограничьте длительное пребывание на улице пожилых и детей, - советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Постарайтесь отложить дальние поездки – на дорогах местами возможен гололед.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе погода будет резко меняться - от сильных похолоданий до снегопадов. В среднем температура ожидается выше нормы на несколько градусов. Да, ночь на 5 марта будет холодной, зато днем повысится до -6 градусов. А в среду, 6 марта, через Пермский край пройдет теплый фронт. В связи с этим в городе ожидается резкое повышение температуры до +3 градусов, сильный ветер и снег, переходящий в дождь. Потом вновь будет небольшое похолодание, а уже в выходные - очередная оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU