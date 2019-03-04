«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-04T14:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram сообщил, что в этом году жалоб на уборку снега в городе стало больше в 8 раз. В воскресенье он вместе с чиновниками администрации решил проехать по городу. Причем, маршрут составил сам на основе жалоб пермяков в соцсетях и на портал «Управляем вместе».

- Валы снега на обочинах должны сразу вывозиться на полигоны, - считает мэр. -В ходе объезда еще раз убедился, что основные дороги в большинстве районов содержатся нормально, чего не скажешь про дворы и проезды. Очень показателен пример улиц Анри Барбюса и Хрустальная, где из-за брошенных на обочинах машин снегоуборочная техника не может обеспечить качественную уборку снега, в результате – под ногами снежная каша.

Дмитрий Самойлов предложил пойти по старому пути и возобновить практику перекрытия улиц в ночное время с обязательным информированием горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU