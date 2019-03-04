2019-03-04T14:48:02+03:00
Общество

Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось

Финал Конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи 13-17 марта
Поделиться:
Изменить размер текста:

Определен полный список финалистов флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей» конкурса «Лидеры России». Всего финалистами стали 300 человек, представляющих все федеральные округа страны. 269 человек были определены непосредственно по итогам окружных полуфиналов, еще 31 кандидат добавился из «листа ожидания» после рассмотрения Наблюдательным советом результатов реализации социальных проектов участников. Пермский край в финале представят Снежана Кирпилева, Павел Шевченко и Олег Скачев, который вошел в финал по итогам рассмотрения «листа ожидания».

На встрече с полуфиналистами прошлогоднего конкурса губернатор Прикамья Максим Решетников отметил заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.

От Приволжского федерального округа в финал вышло 39 участников, в том числе из Нижегородской области — 9, Республики Башкортостан — 7, Самарской области — 6, Республики Татарстан — 4, из Пермского края и Саратовской области — по 3, из Пензенской области — 2, из Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей — по 1. Полный список финалистов конкурса опубликован на официальном сайте проекта.

Напомним, финал Конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляло также три жителя региона.

Справка:

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его задача – создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега
В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию
Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады
«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»
Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте