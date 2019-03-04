В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-04T14:31:59+03:00

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В феврале медицинское освидетельствование в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями прошли 1015 иностранных граждан. Среди них 429 уроженцев Узбекистана, 361 - Таджикистана и 68 - Украины.

В ходе обследования у 5 человек выявлены инфекционные заболевания - у четырех иностранных граждан - ВИЧ-инфекция, у одного - туберкулез, сообщили в СПИД-центре. Инфекционных больных ждет депортация из страны.

Отметим, что по состоянию на 1 марта показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае составил 21,6 на 100 тыс. населения, что на 7,9 % ниже аналогичного периода 2018 года. Снижение отмечается на 14 административных территориях края, в том числе в Перми, Александровске, Березниках, Краснокамске и других. На четырех территориях заболеваемость осталась на прежнем уровне.

В 2019 году заболели 323 мужчин и 244 женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 35,9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU