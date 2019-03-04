2019-03-04T13:41:13+03:00
Спорт

Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады

Владислав Киселев выиграл соревнования по спортивному ориентированию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пермский спортсмен Владислав Киселев стал победителем спринта в соревнованиях по лыжному спортивному ориентированию на Универсиаде-2019 в Красноярске. Серебро получил норвежец Эудун Хеймдал. Бронза у россиянина Сергея Горланова. Еще один представитель Пермского края Александр Павленко занял восьмое место.

Отметим, что спортивное ориентирование впервые включено в состав Всемирных Студенческих игр. Для сборной России это золото стало девятым на домашней Универсиаде, которая продлится до 12 марта.

Ранее мы писали, что прикамская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам - Екатерине Мошковой и Елене Чирковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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