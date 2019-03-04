«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-04T13:36:08+03:00

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С 5 по 7 марта в спортивном комплексе «Олимпия» города Перми пройдёт детско-юношеское Первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержит соревнования в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту».

В первенстве примут участие юноши 2005 – 2007 г.р. и девушки 2007 – 2009 г.р. не ниже 1 юношеского разряда. Спортсмены представят города региона: Березники, Горнозаводск, Губаха, Краснокамск, Кудымкар, Оса, Чайковский, Чусовой, Соликамск, Яйва и Пермь - в общей сложности будет более 260 человек.

В течение трёх дней юные пловцы поборются за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 20 по 24 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Спортсмены разыграют 28 комплектов медалей в заплывах на разные дистанции и по итогам четырех эстафет, а также два кубка по результатам многоборья. В этом виде итоги подведут по сумме очков 3-х дистанций: 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м любым стилем на выбор.

Торжественное открытие соревнований и парад команд состоятся 5 марта в 11:45. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. 7 марта пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированные эстафеты 4х50 м.

Вход для болельщиков – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU