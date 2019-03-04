Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-04T13:27:36+03:00

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В этом году «Молот-Прикамье» установил антирекорд. Пермская команда заняла 27 место из 29 возможных. Последние пять матчей подопечные Вячеслава Долишни проиграли с разницей забитых и пропущенных шайб 5:34.

- Тренеры команды подали заявления об уходе, - сообщил пресс-атташе пермского клуба Олег Коневских. - Сейчас они находятся на рассмотрении и в ближайшее время будут подписаны.

Также команду точно покинут капитан Арсений Ерохин, у которого показатель полезности в этом сезоне был -22, и ряд опытных игроков, которые не оправдали доверия руководства и болельщиков. Останутся только молодые, перспективные ребята.

Также в клубе сообщили, что долги по зарплате полностью погашены и сейчас руководство клуба занимается поиском нового главного тренера и комплектованием состава на следующий сезон.

Напомним, что в этом клубе исполняющим обязанности главного тренера Вячеслав Долишня был назначен по ходу сезона. Вместе с ним работали помощники Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов. Тренером-администратором был Валерий Ерохин.

ИСТОЧНИК KP.RU