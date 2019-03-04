2019-03-04T12:55:34+03:00
Общество

ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей

Это на 55% превышает показатель 2017 года
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В 2018 году представительство ВТБ Факторинг в Перми профинансировало промышленные и торговые компании на общую сумму 21 млрд рублей, что на 55% превышает показатель 2017 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 26% и достигло двух тысяч. Это позволило ВТБ Факторинг укрепить лидерство в Приволжском Федеральном округе с долей рынка 53%.

Наибольшее число сделок пришлось на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией, а также на новый продукт – агентский факторинг кредиторской задолженности.

Илья Старков, директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в регионе, прокомментировал: «В прошлом году мы активно развивали комплексные программы по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. Мы реализовали сложные сделки, которые требовали синхронизации закупочных, производственных и коммерческих циклов с учетом финансовых потоков компаний. Такой подход позволил нам реализовать знаковые для нас сделки с компаниями не только регионального, но и федерального уровня».

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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