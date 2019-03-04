В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-04T12:36:18+03:00

За квартиру ему платили продуктами и наркотиками

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В Чайковском осужден 45-летний владелец наркопритона. Стражи порядка в ходе предварительного расследования установили, что мужчина поставлял ацетилированный опий знакомым. Кроме того, в своей квартире он устроил притон. В качестве вознаграждения виновный получал от посетителей продукты питания, шприцы, наркотические средства.

В ходе обыска стражи порядка обнаружили у мужчины части растений мака массой около 188 грамм, приготовленных для личного пользования.

Ранее хозяин притона неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере оборота запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Суд признал его виновным в сбыте наркотиков, незаконном хранении и содержании притона. Он приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на десять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU