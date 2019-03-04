2019-03-04T11:15:31+03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми

Самолеты в Грузию будут летать по вторникам, четвергам и субботам
Константин КЯКИНЕН
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С 6 июня открывается прямой рейс из Перми в Батуми. Полеты на черноморский курорт Грузии будет выполнять авиакомпания «Победа» три раза в неделю на современных воздушных судах Boeing 737-800.

В пресс-службе пермского аэропорта рассказали, что рейс ДР 943 будет вылетать из аэропорта «Большое Савино» по вторникам, четвергам и субботам в 20:55. Прилет в международный аэропорт «Батуми» в 22:30.

Обратно самолеты будут вылетать из Грузии по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20 и прибывать в Пермь в 04:55. Для каждого из аэропортов указано местное время. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании https://www.pobeda.aero/, а также в авиакассах.

Напомним, что в 2018 году рейс из Перми в Батуми выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» и обслужила на линии почти две тысячи человек, сообщили в пермском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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