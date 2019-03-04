«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
В Пермском крае родные и волонтеры ищут 16-летнюю Наталью Абашеву. Девушка ушла из дома по улице Горького в Александровске 27 февраля и до сих пор не вернулась.
В полиции нам подтвердили, что девушку ищут.
Приметы Натальи: на вид 17-19 лет, лицо европейского типа, худощавого телосложения, рост 160-174 см, глаза карие, волосы прямые темно-русые до плеч.
Особые приметы: многочисленные шрамы на левой руке, на груди и животе от порезов, татуировка в виде сердца на левой руке.
Была одета в вязаную шапку черного цвета, зимний плащ красного цвета с капюшоном, черный свитер, черные сапоги.
При себе она имеет телефон «Fly» красного цвета.
Того, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 8-950-46-753-50 (координатор поисков Надежда) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU