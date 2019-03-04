«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-04T12:59:32+03:00

Последний раз Наталью Абашеву из Александровска видели 27 февраля

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В Пермском крае родные и волонтеры ищут 16-летнюю Наталью Абашеву. Девушка ушла из дома по улице Горького в Александровске 27 февраля и до сих пор не вернулась.

В полиции нам подтвердили, что девушку ищут.

Приметы Натальи: на вид 17-19 лет, лицо европейского типа, худощавого телосложения, рост 160-174 см, глаза карие, волосы прямые темно-русые до плеч.

Особые приметы: многочисленные шрамы на левой руке, на груди и животе от порезов, татуировка в виде сердца на левой руке.

Была одета в вязаную шапку черного цвета, зимний плащ красного цвета с капюшоном, черный свитер, черные сапоги.

При себе она имеет телефон «Fly» красного цвета.

Того, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 8-950-46-753-50 (координатор поисков Надежда) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU