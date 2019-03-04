2019-03-04T10:45:46+03:00
Общество

Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта

А на следующий день уберут елку
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба администрация Пермифото: пресс-служба администрация Перми
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10 марта площадь перед Театром-Театром превратится в Масленичный городок. Праздник на эспланаде начнется в 13 часов.

Пермяки увидят «Масленичный маскарад», во время которого пройдет парад ряженых и конкурс красоты Маслениц. Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в «Гигантском ручейке».

Также в Масленичном городке пройдут «богатырские» состязания: гости смогут проверить свою силу и удаль в русских народных забавах. Для детей состоятся кукольные представления, будут даны мастер-классы по вождению кукол и изготовлению фигурок Масленицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, особо зрелищной станет площадка уличного театра огня. Под открытым небом пройдут показательные выступления кузнецов из «Гильдии мастеров Урала». Гуляния продлятся до 19:00. По традиции в конце праздника состоится сожжение чучела Масленицы.

На следующий день после встречи Масленицы в Перми будет демонтирована искусственная ель, которую решили оставить после новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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