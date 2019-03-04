В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Перми прошел рейд по торговым точкам. В нем участвовали таможенники, сотрудники транспортной прокуратуры и специалисты территориального Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.
В ходе осмотра был обнаружен сыр 19 видов, который запрещен к ввозу в Россию. Продукция была привезена из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов. Всего 332 килограмма.
- Страна происхождения была указана на представленном к продаже товаре, а также на этикетках с надписями на иностранном языке, - рассказали в пермской таможне. - Товаросопроводительные и разрешительные документы в ходе проверочных мероприятий представлены не были.
Сыр изъят из оборота и уничтожен на полигоне ТБО в деревне Софроны.
В свою очередь пермская таможня напоминает, что жители края могут сообщить об известных фактах реализации санкционных товаров на круглосуточную «горячую линию» по телефону (342) 238-72-27.
ИСТОЧНИК KP.RU