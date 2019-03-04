В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-04T10:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чусовом 41-летнему ранее судимому мужчине вынесен приговор за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

В сентябре прошлого года житель Чусового в пьяном состоянии и без водительских прав управлял трактором МТЗ-82.1. В кабине трактора, помимо водителя, находился 40-летний пассажир.

Во время крутого подъема трактор опрокинулся на правый бок. Пассажир выпал из кабины, получив травмы различной степени тяжести. Через несколько дней он скончался в больнице.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев в колонии-поселении, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что на границе Прикамья и Удмуртии в ДТП погиб 50-летний водитель иномарки. ДТП произошло на дороге Воткинск – Кельчино, где автомобиль «Тойота Королла» во время обгона выехал на встречную полосу и врезалась во встречный большегруз «Мерседес». В результате лобового столкновения 50-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU