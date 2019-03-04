2019-03-04T09:16:00+03:00
Спорт

Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне

Наталья Гербулова быстрее всех преодолела 15 км с четырьмя огневыми рубежами
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: https://vk.com/feed?w=wall-1062_2384131фото: https://vk.com/feed?w=wall-1062_2384131
Изменить размер текста:

Прикамская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам - Екатерине Мошковой и Елене Чирковой.

Наталья Гербулова начинала спортивную карьеру в Перми. Сначала она тренировалась у своей мамы Татьяны Гербуловой, а затем у отца - известного тренера Андрея Гербулова. Сейчас она выступает за Красноярский край. Наталья Гербулова - неоднократная победительница всероссийских и международных соревнований, обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира 2015 года.

Для сборной России это золото стало седьмым на домашней Универсиаде. Всемирные Студенческие игры в Красноярске продлятся до 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте