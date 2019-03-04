Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-04T09:16:00+03:00

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Прикамская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

Гербулова преодолела 15-километровую дистанцию с тремя промахами на четырех огневых рубежах за 46 минут 10,6 секунды. Серебро и бронза также достались россиянкам - Екатерине Мошковой и Елене Чирковой.

Наталья Гербулова начинала спортивную карьеру в Перми. Сначала она тренировалась у своей мамы Татьяны Гербуловой, а затем у отца - известного тренера Андрея Гербулова. Сейчас она выступает за Красноярский край. Наталья Гербулова - неоднократная победительница всероссийских и международных соревнований, обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира 2015 года.

Для сборной России это золото стало седьмым на домашней Универсиаде. Всемирные Студенческие игры в Красноярске продлятся до 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU