2019-03-04T09:03:37+03:00
Происшествия

Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны

Африканки проживали в России нелегально
Константин КЯКИНЕН
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4 марта сотрудники пермского Центра временного содержания иностранных граждан передали службе судебных приставов четырех гражданок Нигерии для выдворения из страны. Они жили в Перми нелегально и занимались проституцией в квартире в микрорайоне Парковый, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В сентябре прошлого года оперативники из отдела полиции Дзержинского района вышли на след иностранки, причастной к занятию проституцией. Затем взяли и ее подруг. По решению суда, шесть девушек были помещены в специальный приемник для иностранных граждан. Одну из девушек привлекли к административной ответственности за занятия проституцией.

На днях полицейские получили на иностранок специальные сертификаты на возвращение на Родину. Четырех девушек доставили на самолете в Москву, а оттуда они вылетят в Нигерию.

Как рассказали в службе судебных приставов, остальных иностранок отправят на Родину в ближайшее время. Нарушительницы ближайшие пять лет не имеют права въезжать на территорию РФ.

Нигерийских проституток выдворили из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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