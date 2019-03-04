В Прикамье технические средства реабилитации буду закупать с учётом индивидуальных особенностей людей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-04T08:40:55+03:00

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В пятницу, 1 марта, состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края. Участники обсудили обеспечение инвалидов и детей-инвалидов современными техническими средствами реабилитации (ТСР).

В ходе встречи представители краевого Центра комплексной реабилитации инвалидов рассказали о том, что выделяемые Фондом социального страхования (ФСС) инвалидные коляски не всегда соответствуют требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, это касается детей-инвалидов, которые быстро вырастают из предоставленных им средств реабилитации.

«Выделяются большие средства на обеспечение инвалидов колясками и другими средствами реабилитации, при этом часть инвалидных колясок, которые мы предоставляем, не используется», - отметил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Это подтверждают результаты опроса, проведенного Центром комплексной реабилитации инвалидов. Согласно ему, 30% родителей детей-инвалидов отметили, что не используют полученные коляски. Директор Центра Владимир Бронников сообщил, что еще одной из проблем являются длительные сроки выдачи средств реабилитации.

Управляющая Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Галина Токарева пояснила, что такая ситуация связана с нормативной базой – ФСС закупает ТСР только у одного поставщика. Закупаемые инвалидные кресла однообразны и не всегда соответствуют потребностям детей-инвалидов. При этом она подчеркнула, что в ФСС работают индивидуально по каждому ребенку, для этого необходимо обратиться для пересмотра параметров ТСР.

В связи с этим глава Прикамья отметил, что необходимо менять систему закупок таким образом, чтобы в первую очередь учитывались индивидуальные потребности каждого ребенка-инвалида. Губернатор поручил Министерству социального развития подготовить предложения по изменению действующего законодательства. «С федеральными коллегами будем стараться оперативно проработать необходимые изменения», - подчеркнул Максим Решетников.

В Прикамье в настоящее время внедряются и другие механизмы скорейшей адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, за 2017-2018 годы в Прикамье открыты 4 пункта проката ТСР для детей и взрослых: в Перми, Березниках, Чайковском и Юсьве. В них также предоставляются новые услуги - это консультирование специалистом-реабилитологом, подбор индивидуального ТСР, обучение навыкам использовать ТСР. Кроме того, если раньше в пунктах выдавались только инвалидные коляски, то сейчас перечень выдаваемого оборудования значительно расширился. Сейчас в пунктах проката в наличии имеются более 400 единиц оборудования, выдано более 150 ТСР.

Также в ходе заседания были подведены промежуточные итоги поручений с предыдущих заседаний Совета. В частности, был рассмотрен вопрос о лекарственном обеспечении детей с ограниченными возможностями здоровья, предложения по медицинской и социальной реабилитации, а также повышении доступности транспортной и спортивной инфраструктуры для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU