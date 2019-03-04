«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-04T07:50:00+03:00

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Ссора между двумя пенсионерами в Индустриальном районе Перми закончилась поножовщиной. 59-летняя женщина в ходе конфликта не стерпела и дважды ударила своего сожителя ножом в живот. Мужчина с проникающими ранениями брюшной полости госпитализирован в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщили в краевой полиции. - В отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Прикамье два студента ограбили на улице молодого парня Дерзкое ограбление произошло в столице Коми округа. По улице Данилова в Кудымкаре шел 23-летний местный житель и слушал музыку. Как вдруг на него напали двое молодых парней. Они вырвали из его рук смартфон и стащили с головы наушники. Потерпевший пришел в ближайший пункт полиции. Он смог описать приметы нападавших, и подозреваемых задержали в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU