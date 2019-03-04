2019-03-04T07:11:41+03:00
Общество

Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте

Рэпер раскритиковал ребят из «Sky Truffles», но дал им шанс
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: https://vk.com/skytrufflesфото: https://vk.com/skytruffles
Изменить размер текста:

Пермская группа прошла в следующий тур конкурса «ПЕСНИ» на ТНТ. Ребята исполнили композицию «Dreaming about you». Наставники шоу Тимати и Баста раскритиковали пермяков.

Тимати отметил, что у ребят «не те голоса», а Баста заявил, что «начало было отвратительным». Но, несмотря на это «дядя Вася», как называют Басту на проекте, дал пермякам шанс проявить себя. По словам наставника, он «почувствовал соединение с космосом».

Пермяки были удивлены и очень рады, когда прошли в следующий тур. «Это клёво, у нас получилось! Спасибо дяде Васе!» – сказали ребята.

Напомним, что в коллектив состоит из вокалистки Согдианы Джалаловой. гитариста Алексея Евченко и ударника Владимира Сорочинского.

Тем временем, 12-летний Кирилл Есин из Губахи выступит в Кремле. Финалист первого сезона телешоу «Ты супер!» примет участие в третьем сезоне проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье технические средства реабилитации буду закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
В Прикамье ночью во вторник похолодает до -28 градусов
В Кунгуре «Лада Гранта» вылетела в кювет
«Рухнул или срезали». Пермяки обсуждают упавший рекламный щит на остановке «Авторадио»
Американский легионер Тре Маклин возвращается в «Парму»
В Прикамье на одной городской улице застряли в сугробах сразу две «скорых»
В Перми владелец пса отсудил у интернет-магазина 5 тысяч за то, что ему прислали слишком маленькую переноску для собак
"Раньше здесь был ресторан "Посад". Православный храм в Прикамье только через суд сможет забрать кованые ворота, выполненные кузнецом
В Прикамье два студента ограбили на улице молодого парня
В Перми кто-то расстреливает припаркованные машины
В Перми местный житель, воспользовавшись смартфоном возлюбленной, разместил в соцсети материалы сомнительного свойства
В Прикамье полицейские решили посторожить иномарку, у которой было опущено стекло задней двери
«Воздержитесь от дальних поездок!». На границе Прикамья и Удмуртии в ДТП погиб 50-летний водитель иномарки
В Перми упавшим с крыши снегом придавило женщину
8 марта в Прикамье отменят ряд электричек
Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж
В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей
В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу
В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество
«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе