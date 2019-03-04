Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте
Пермская группа прошла в следующий тур конкурса «ПЕСНИ» на ТНТ. Ребята исполнили композицию «Dreaming about you». Наставники шоу Тимати и Баста раскритиковали пермяков.
Тимати отметил, что у ребят «не те голоса», а Баста заявил, что «начало было отвратительным». Но, несмотря на это «дядя Вася», как называют Басту на проекте, дал пермякам шанс проявить себя. По словам наставника, он «почувствовал соединение с космосом».
Пермяки были удивлены и очень рады, когда прошли в следующий тур. «Это клёво, у нас получилось! Спасибо дяде Васе!» – сказали ребята.
Напомним, что в коллектив состоит из вокалистки Согдианы Джалаловой. гитариста Алексея Евченко и ударника Владимира Сорочинского.
Тем временем, 12-летний Кирилл Есин из Губахи выступит в Кремле. Финалист первого сезона телешоу «Ты супер!» примет участие в третьем сезоне проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU